Les violations des droits de l’Homme perpétrées par Israël contre le peuple palestinien ont été au centre de la rencontre, tenue mardi 23 juillet, entre le ministre auprès du chef du gouvernement tunisien, chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme, Mohamed Fadhel Mahfoudh, et une délégation palestinienne conduite par Ahmad Said Al-Tamimi, membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Tamimi a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la dénonciation des violations commises par l’entité sioniste contre le peuple palestinien, lit-on dans un communiqué rendu public par le département des Relations avec les instances constitutionnelles.

Pour sa part, Mahfoudh a réitéré le soutien constant et inconditionnel de la Tunisie à la cause palestinienne.

Il a été convenu de développer les moyens de coopération entre la direction des droits de l’Homme et de la société civile au sein de l’OLP, et la direction générale des droits de l’Homme relevant des services du département.