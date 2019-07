Le chiffre d’affaires de la société LAND OR a enregistré, au terme des six premiers mois de 2019, une croissance de 1% par rapport à la même période de 2018. L’évolution était nettement positive sur le marché local qui clôture la première moitié de l’année avec une croissance de 13%, tandis que les ventes à l’export enregistrent une régression de 19%.

Marché local (+13%):

En maintenant son rythme de croissance réalisé au cours du premier trimestre 2019 relativement à la même période en 2018, la société affiche une bonne résilience dans un contexte économique délicat marqué par la détérioration continue du pouvoir d’achat des ménages, et par la raréfaction et la cherté de certaines matières premières.

Marché Export (-19%):

Les réalisations des ventes à l’export sont principalement impactées par la situation de guerre en Libye. En attendant un retour à une situation plus stable, qui n’est pas envisageable à court terme, la société s’active pour trouver de nouveaux débouchés qui pourraient compenser, même partiellement, les ventes non réalisées en Libye.

Production :

Au terme du premier semestre 2019, la valeur de la production a enregistré une évolution de +3% par rapport à la même période de 2018. L’amélioration de la parité dinar/euro a contribué, en plus des efforts continus en matière de recherche et développement, à la maîtrise des coûts des intrants.

Investissement :

La société a réalisé, durant les six premiers mois de 2019, des investissements de 4,6 MTND se détaillant comme suit :

– Investissements corporels et incorporels (1,9 MTND) : il s’agit principalement de matériel industriel destiné à l’automatisation et à la modernisation des lignes de production et du matériel de transport.

– Investissement financier (2,7 MTND) : suite à l’accord de la Banque Centrale de Tunisie pour un investissement industriel au Maroc, la société a procédé à la libération de 807 K€ au titre du capital initial de Land’Or Maroc Industries, société de droit marocain nouvellement créée dont l’objet est de porter le projet industriel au Maroc.

Endettement :

En attendant la clôture de l’augmentation de capital(1) de la société, le niveau d’endettement global demeure bien maîtrisé et s’améliore légèrement au 30/06/2019 pour se situer à 19,2 MTND(2) contre 19,7 MTND au 31/12/2018.