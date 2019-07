L’Agence française de développement (AFD), le ministère du Transport, la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) et la Société des transports de Tunis (TRANSTU) ont signé, lundi 22 juillet, trois conventions de dons d’une valeur globale de 1,5 million d’euros (soit environ 4,80 millions de dinars).

“Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle coopération entre le ministère et l’AFD à travers la mise en place du Fonds d’expertise technique et d’échanges d’expériences (FEXTE 2) qui durera 2 ans “, a déclaré le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed. Intervenant lors d’une cérémonie tenue à cette occasion, il a rappelé l’expérience réussie du FEXTE 1 (2016/2018).

Evoquant le premier accord de don de 250 mille euros, En Ahmed a précisé que son objectif est d’appuyer la réalisation des études dans les domaines du transport intelligent et la sécurité roturière.

La deuxième convention, d’une valeur de 700 mille euros, a été conclue entre la SNCFT et l’AFD pour appuyer la mise en exploitation de la nouvelle ligne du projet de Réseau ferroviaire rapide (RFR) grâce l’assistance technique de la régie autonome française des transports parisiens (RATP), a fait savoir le PDG de la SNCFT, Fraj Ali.

Il s’agit, en outre, d’assurer l’appui sur la réglementation et les procédures à mettre en place et les actions de formation au profit du futur personnel d’exploitation du projet RFR, a-t-il encore indiqué.

Le troisième accord de don de 150 mille euros, signé entre la TRANSTU et la RATP, vise à renforcer, former et appuyer les capacités de la TRANSTU sur plusieurs volets. Concrètement, il s’agit d’assurer la gestion, l’exploitation et la coordination entre le réseau de bus et de métro léger et de garantir la sécurité routière, a, pour sa part, précisé le PDG de la TRANSTU, Anis Melloulchi.

Ces conventions ont été signées en marge de l’organisation d’une réunion mixte sur la coopération tuniso-française à l’occasion de la visite effectuée en Tunisie d’une délégation du ministère de la transition écologique et solidaire de la République Française.