Le ministère des Transports, aux côtés de ses co-financeurs — l’Agence Française de Développement (chef de file), la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque allemande de développement (KfW) et la Délégation de l’Union européenne — a inauguré la ligne D du Réseau Ferré Rapide (RFR – Phase 1) ce samedi 25 janvier 2025.

La cérémonie s’est déroulée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Rachid Amri, ministre des Transports.

En présence de S.E. Monsieur Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, S.E. Madame Anne Guéguen, Ambassadrice de France à Tunis, et S.E. Madame Elisabeth Wolbers ambassadrice de l’Allemagne à Tunis, cette inauguration marque la profondeur des relations euro-méditerranéennes au service de la mobilité durable du Grand Tunis.

Les lignes D et E, désormais opérationnelles, offriront un transport moderne, écologique et inclusif à des milliers de citoyens du Grand Tunis. En favorisant les correspondances multimodales et réduisant la dépendance aux véhicules individuels, elles contribueront à limiter la congestion et la pollution, tout en renforçant l’accès des quartiers populaires aux services et opportunités.

Ce projet d’envergure, d’un coût total de 550 millions d’euros (soit environ 1,8 milliards de dinars tunisiens), incluant l’acquisition du matériel roulant, a bénéficié d’un financement collectif de :

L’Agence Française de Développement, chef de file du groupe des bailleurs européens, qui a contribué via un prêt de 50 millions d’euros (166 millions de dinars) ; La Banque européenne d’investissement, qui a octroyé deux prêts totalisant 202 millions d’euros (672 millions de dinars), La banque allemande de développement (KfW), qui a octroyé deux prêts totalisant 112 millions d’euros (372 millions de dinars), L’Union européenne qui a, pour sa part, contribué via un don de 28 millions d’euros (93 millions de dinars).

Ces contributions témoignent de la profondeur de la coopération entre la Tunisie et ses partenaires européens.

Après la mise en service de la ligne E en mars 2023 et de la ligne D aujourd’hui, un véritable tournant s’est engagé dans le développement du réseau ferroviaire rapide de Tunis.

Ce projet structurant vise à transporter à terme jusqu’à 600 000 passagers par jour, renforçant ainsi les équilibres socio-économiques de l’agglomération, offrant une meilleure qualité de vie aux habitants et s’inscrivant dans une dynamique globale conforme aux engagements pour une mobilité durable dans la capitale.

L’engagement des parties prenantes se poursuivra jusqu’en 2027 pour parachever ce projet stratégique, véritable symbole de la coopération euro-méditerranéenne.

À propos de la KFW – Bank aus Verantwortung | KfW

La banque allemande de développement KfW soutient des programmes de développement dans la région MENA, sur le continent africain dans son ensemble, en Asie, en Amérique latine et en Europe du Sud-Est. Elle soutient les pays partenaires pour qu’ils puissent améliorer les conditions de vie de leurs populations tout en préservant le climat, les ressources rares et l’environnement. Son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité est indéfectible, avec pour objectif ultime la création d’emplois.

À propos de l’AFD – www.afd.fr

L’Agence française de développement (AFD) met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. À travers ses activités de financement du secteur public et des ONG, ses travaux et publications de recherche (Éditions AFD), de formation sur le développement durable (Campus AFD) et de sensibilisation en France, elle finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient.

Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour les biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.

La Banque européenne d’investissement (BEI)

Depuis 1979, la BEI en Tunisie joue un rôle clé dans le développement économique et social du pays, soutenant des projets qui transforment positivement la vie quotidienne. Par des investissements significatifs dans des domaines vitaux tels que les énergies renouvelables, l’éducation, le développement urbain et le soutien aux PME, la BEI renforce les infrastructures essentielles et favorise une croissance inclusive.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. BEI Monde, la branche spécialisée de la BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. BEI Monde est un partenaire essentiel de la stratégie Global Gateway de l’UE et vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La délégation de l’Union européenne en Tunisie

A propos de la délégation de l’union européenne

L’Union européenne est une union économique et politique de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, afin que chacun puisse en bénéficier.