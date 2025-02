L’Association Tunisienne pour l’Agriculture Durable (APAD), l’Association de coopération de la filière française des huiles et protéines végétales (AGROPOL) et l’Agence Française de Développement (AFD), ont signé, mardi, une convention de partenariat visant à soutenir le développement de la filière colza en Tunisie.

Le projet, financé par une subvention de 600 mille euros accordée par la France dans le cadre du FEXTE (Fonds d’expertise technique et d’échange d’expériences, instrument financé par le ministère français de l’Economie et des finances et mis en œuvre par l’AFD) et une contribution d’AGROPOL de 228 mille euros, sera mis en œuvre sur une période de deux ans, précise un communique de l’Ambassade de France en Tunisie.

Le projet qui a pour objectif de contribuer à la structuration de la filière et au développement de la culture du colza en Tunisie, s’articule autour de quatre axes majeurs. Il s’agit de la mise en place d’un système d’information sur la filière, l’animation d’un dialogue constructif entre acteurs pour une meilleure structuration; l’élaboration d’un plan de développement de la filière, la définition et le financement d’actions prioritaires pour son expansion future, précise la même source.

Et de rappeler que l’initiative s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat entre la France et la Tunisie dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et de l’agroalimentaire signé en juin 2021, pour soutenir le développement agricole en Tunisie.

Ce partenariat vise à renforcer la souveraineté alimentaire de la Tunisie et à promouvoir une agriculture plus résiliente face aux défis climatiques et économiques, souligne encore le communiqué, rappelant que le colza, qui s’est imposé en moins de 10 ans dans les grandes exploitations tunisiennes, représente désormais une production annuelle d’environ 20 000 tonnes et joue un rôle clé dans la diversification des rotations céréalières et la résilience des exploitations face au changement climatique.

La cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée en présence de l’Ambassadrice de France en Tunisie, Anne GUEGUEN, du Directeur Général de la Production Agricole du ministère Tunisien de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Ezzedine CHALGHAF, de Tarek JARRAHI, Directeur de l’Institut National des Grandes Cultures (INGC), et Cécile COUPRIE, Directrice Régionale Afrique du Nord de l’Agence Française de Développement.