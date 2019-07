Les problème liés au stockage et au transport des céréales seront résolus dans les prochains jours, a promis, lundi 22 juillet, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, dans une déclaration aux médias, lors d’une visite inopinée effectuée à l’Office des céréales, à Tunis.

“Contrairement aux rumeurs qui circulent, il n’y a pas eu de pertes dans les quantités de céréales collectées”, a-t-il souligné, indiquant que “le pays a enregistré cette année la deuxième plus grosse récolte depuis l’indépendance. Cela contribuera à réduire les importations et à rééquilibrer la balance commerciale”. Tous les efforts de l’Etat ont été mobilisés pour assurer l’opération d’évacuation des céréales vers des centres de collecte.

La production des céréales a atteint environ 24 millions de quintaux au cours de cette campagne, dont 11,3 millions de quintaux ont été collectées, mais 2,5 millions de quintaux sont restés exposés à ciel ouvert, en raison de problèmes liés à la faiblesse de la capacité du stockage et du transport.

Afin de remédier à ces problèmes, des mesures ont été adoptées samedi 20 juillet, à l’issue d’une réunion au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dont la création d’une cellule de suivi centralisé au sein de ce département, la mise en œuvre d’un programme d’actions précises et d’un agenda quotidien couvrant les 10 prochains jours et le suivi minutieux des quantités stockées en plein air.

Il a été également décidé de charger l’Office national des céréales de vendre les quotas des mois de juillet et août 2019 aux minoteries, en rajoutant 400 mille quintaux pour le stockage et de se lancer immédiatement, dans l’opération d’évacuation.