Tous les centres de collecte et de stockage de céréales ont repris, samedi 15 juin 2019, leurs activités, annonce l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) dans un communiqué publié dimanche 16 courant.

L’organisation patronale rappelle que les activités des centres de collecte et de stockage a repris immédiatement après l’accord signé entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et la Chambre nationale des collecteurs et stockeurs de céréales.

A rappeler que le ministère de l’Agriculture avait annoncé, samedi 15 courant, qu’il a convenu avec la Chambre syndicale des stockeurs de céréales pour ouvrir les centres de collecte et de stockage le même jour.

Le département de l’Agriculture précise, dans un communiqué, que la décision a été prise à l’issue d’une réunion entre le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb, et le président de l’organisation patronale, Samir Majoul, en présence de responsables de l’UTICA et de la Chambre.