La Tunisie a appelé les pays membres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) à respecter les principes sur lesquels repose ce marché, de manière à donner une impulsion au partenariat et aux échanges commerciaux entre les pays membres, dont le niveau ne dépasse pas actuellement 7% de l’ensemble du commerce interrégional.

L’appel de la Tunisie a été lancé par le ministre du Commerce, Omar El Béhi, à l’ouverture du sommet des affaires du COMESA qui s’est tenu les 17 et 18 juillet 2019 à Nairobi (capitale du Kenya).

En marge dudit sommet, El Béhi, qui conduit une délégation officielle regroupant des responsables de l’ambassade de Tunisie à Nairobi et du Centre de promotion des exportations, a eu des rencontres bilatérales avec des responsables africains qu’il a invités à participer au forum économique africain prévu à Tunis, les 10 et 11 septembre 2019.

A cette occasion, El Béhi a évoqué la transformation de la Tunisie en un pays exportateur dans les industries mécaniques et électriques (plus de 44% de l’ensemble des exportations des biens), du textile, des vêtements, du cuir et de la chaussure (22%), les industries alimentaires (13%), contre 9% pour les exportations des produits de l’énergie et des mines.

Le COMESA, dont le sommet a été ouvert par le chef de l’Etat kényan, en présence de ses homologues de l’Ouganda, de l’Ile Maurice et de la Zambie, est à même d’ouvrir des opportunités d’exportations pour les entreprises tunisiennes.