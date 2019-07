L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) s’indigne du manque de sérieux du gouvernement en matière de lutte contre la corruption, la contrebande, l’évasion fiscale et sociale et le commerce parallèle.

Dans un communiqué rendu public par la centrale syndicale, au terme de la réunion de sa commission administrative, tenue jeudi 18 juillet sur la situation générale dans le pays et la question de poursuite des négociations sociales, l’UGTT a également évoqué l’inaptitude de l’Etat à couvrir ses dettes auprès des personnes et des établissements.

Une telle situation a engendré un déficit du budget public, un déséquilibre de la balance commerciale, une forte dépréciation du dinar tunisien, une hausse du taux de chômage en plus des problèmes sociaux, selon l’UGTT.

La commission appelle à ce propos la présidence du gouvernement à assumer ses responsabilités face au mutisme contre les magouilles des lobbies qui tentent d’anéantir les établissements de l’Etat, dont la Société tunisienne de sidérurgie (EL FOULADH), la tentative d’un parti politique de mettre la main sur le Centre national d’informatique (CNI) pour servir des fins partisanes.

Les membres de la commission soulignent l’impératif d’entamer les réformes dans les établissements publics, mettant en relief la nécessité de sauver ces structures, de préserver leur caractère public et leur pérennité.

La FTDJ visée par l’UGTT

La commission appelle également l’Association tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ) à honorer ses engagements et à signer l’accord portant augmentation des salaires des employés dans le secteur de la presse écrite.

ALECA…

S’agissant de la question des négociations avec l’Union européenne sur l’Accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca), la commission administrative estime, dans son communiqué, que toute tentative de poursuivre ces négociations sans évaluer les accords précédents et sans associer la société civile, porte atteinte à la souveraineté de l’Etat, et présente un essai de rapprochement des parties étrangères pour accéder au pouvoir.

La commission administrative de l’UGTT appellent à mener des négociations équitables permettant de garantir les intérêts de la Tunisie et protégeant les secteurs stratégiques.