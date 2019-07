La Confédération tunisienne des maires appelle à l’organisation d’un débat national sur le rôle de la police municipale dans l’application de la loi et le respect des décisions municipales, notamment en matière de lutte contre les constructions et les étalages anarchiques dans les différentes régions du pays.

Dans un communiqué rendu public vendredi 19 juillet, la Confédération critique l’incapacité de la police municipale à mettre en application les décisions prises par les municipalités “faute de moyens matériels et humains”, ce qui entrave, selon elle, l’action municipale visant à améliorer les conditions de vie des habitants.

Une année et demie après la mise en place des conseils municipaux élus, il y a lieu, plaide la Confédération, de faire le diagnostic de l’action municipale et d’identifier les moyens permettant d’améliorer la situation et d’instaurer les attributs d’un environnement durable. Il s’agit de lutter contre les constructions et les étalages anarchiques ayant des conséquences négatives sur la situation urbaine de façon générale.

La Confédération tunisienne des maires appelle le ministère des Affaires locales et de l’environnement, le ministère de l’Intérieur et les municipalités à engager un dialogue et à interagir sur la réalité de la police municipale et ses mécanismes d’intervention dans le cadre d’ateliers de travail devant être organisés à cet effet.