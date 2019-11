Saisies de plusieurs tonnes de fruits et légumes de contrebande à Tunis

Plus de 32 tonnes de fruits et légumes ont été saisies, vendredi 29 novembre, en raison de l’absence des factures d’achat, selon un communiqué du ministère du Commerce.

Elles sont réparties entre 12,1 tonnes d’agrumes, 2 tonnes de pommes, une tonne de bananes, 2,8 tonnes de grenades, 9 tonnes de piments, 2,5 tonnes d’oignons, et 2,4 tonnes de pommes de terre, ainsi que 114 mille œufs, 25 tonnes de son et différents produits ménagers.

Ces marchandises ont été saisies lors d’une campagne de contrôle réalisée aux niveaux des entrées du gouvernorat de Tunis, où le mouvement de transport des produits agricoles et des marchandises est particulièrement intense. La campagne de contrôle a ciblé 376 véhicules.

Les équipes de contrôle économique ont rédigé 44 infractions, relatives à l’absence des factures d’achat (34), et à des marchandises d’origine inconnue (10)

Près de 17 équipes de contrôle et de renseignement ont été mobilisées aux intersections de Cité Hlel, Borj Chakir, l’autoroute Sud, la route de Medjez el-Bab/El Agba, l’intersection Bab Alioua et La Goulette.

Cette campagne de contrôle a été réalisée par le ministère du Commerce en coopération avec la police municipale, la garde douanière et municipale ainsi que les services d’hygiène en vue de favoriser une meilleure maîtrise des circuits de distribution et de transport des produits agricoles et de pêche.