Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a pris part, jeudi 18 juillet, aux travaux de la 2e Conférence internationale organisée par le département d’Etat américain sur la promotion des libertés religieuses.

Le vice-président américain, Mike Pence, et le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo ont présidé l’ouverture de la conférence en présence de plusieurs représentants d’organisations régionales et internationales et de la société civile.

Intervenant à cette occasion, Jhinaoui a mis l’accent sur les efforts déployés en Tunisie pour garantir la liberté de croyance et le libre exercice des cultes. Il a souligné dans ce sens que le respect de la liberté religieuse est une condition essentielle pour préserver la paix et la stabilité dans le monde.

Le ministre a réitéré l’attachement de la Tunisie aux valeurs de tolérance et de coexistence pacifique entre les religions et à l’application du principe du respect des libertés religieuses consacré par la Constitution de 2014 dans l’article 6, lequel, stipule que ” L’Etat est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes “.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté à cet effet que la Tunisie a des traditions bien ancrées dans ce domaine, et qu’elle œuvre à protéger les lieux de culte et les minorités religieuses et à garantir leur droit à pratiquer leur religion.

“La Tunisie réussit chaque année à assurer la sécurité de milliers de visiteurs de confession juive dans le cadre du pèlerinage de la Ghriba à Djerba, symbole de la cohabitation pacifique dans le pays”, a-t-il dit.

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a effectué une visite de travail aux Etats-Unis à l’occasion des travaux de la 3e session du dialogue stratégique entre la Tunisie et les Etats-Unis.