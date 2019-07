René Trabelsi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, vient d’inaugurer à Tabarka un gîte rural baptisé “Dar el Karma” dont la réalisation s’inscrit dans le cadre de l’encouragement de l’investissement dans le secteur touristique et des projets contribuant à la diversification du produit touristique.

Ce gîte, dont le coût est estimé à 1,2 million de dinars, comporte 30 lits et vise la valorisation du produit agricole et des spécificités naturelles et écologiques de la région.

Par ailleurs, Trabelsi a également rencontré, mardi 16 juillet, de touristes italiens qui ont débarqué à la marina de Tabarka, dans le cadre de la manifestation “La route du corail”. Il s’agit d’une tournée en Méditerranée à partir de Gênes (Italie), à bord de voiliers et de yachts.

Cette manifestation a été programmée avec la partie italienne en vue de promouvoir les activités du tourisme maritime et de loisirs à Tabarka, dynamiser son port et ses différentes zones touristiques.

Le ministre a aussi visité plusieurs hôtels de Tabarka pour s’enquérir des conditions de travail au sein de ces établissements au cours de la saison touristique, surtout en ce qui concerne la qualité des services et les conditions d’hygiène.