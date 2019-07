Le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, s’est rendu mardi 16 juillet au musée du Bardo dans le cadre de sa visite officielle à Tunis pour renforcer les relations bilatérales entre la région du sud de la France et le gouvernorat de Tunis.

Lors d’un point de presse tenu au musée de Bardo, Muselier a rappelé le bilan des attentats qui ont touché aussi bien la Tunisie que la France.

Il a souligné, par ailleurs, la mise en place d’un dispositif de coopération bilatérale, avec les différents gouvernorats en particulier Tunis et Kasserine, indiquant dans ce sens que la région du sud de la France travaille en parfaite complémentarité avec les deux gouvernorats en question.

“C’est une diplomatie qui sert nos états respectifs, c’est une diplomatie concrète et complémentaire à celle des Etats. Elle a vocation à affronter collectivement les défis qui nous unissent”, estime Muselier.

Il a indiqué que l’amitié franco-tunisienne se situe aussi à d’autres niveaux avec des actions concrètes et des projets visibles mis en place entre la région sud et les gouvernorats de Tunis et de Kasserine, lesquels sont à la pointe des relations privilégiées entre les deux pays.

Il s’agit aussi de faire le point sur les projets engagés dans le cadre de la manifestation “Méditerranée du Futur” qui se tiendra en octobre en Tunisie et au mois de novembre en France.

A ce propos, Muselier a évoqué les sujets qui seront traités et concrétisés dans le cadre de la diplomatie territoriale. Il s’agit de fixer un calendrier pour l’électrification à quai des navires sur les ports de la Goulette et Marseille dans le but de faciliter le trafic des marchandises et le transport des personnes tout en respectant l’environnement et contribuer ainsi à la qualité de l’air dans les deux rives.

Au niveau de la formation et de l’enseignement supérieur, Muselier a mis l’accent sur l’état d’avancement de la création de l’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM).

Il a fait savoir que l’Université d’Aix-Marseille par le biais de son président Yvon Berland ainsi que l’université de Nice, vont conclure des partenariats avec trois universités tunisiennes.

Pour ce qui est de la lutte contre les incendies, une stratégie commune a été mise en place entre le directeur de l’Entente pour la forêt méditerranéenne, Luc Langeron, et le ministre de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, laquelle inclut particulièrement un partenariat sur les drones, la gestion de l’eau et les ports de pêche.

Concernant l’accès à la culture, en tant que vecteur de liberté et d’imagination, des partenariats seront mis en place par l’intermédiaire de rencontres entre Jan Goossens (Directeur du Festival de Marseille) et Serge Noyelle (Directeur du Théâtre Nono) et les acteurs culturels de Tunis.

Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur était accompagné de l’envoyé spécial du président de la République Française pour les questions environnementales en Méditerranée. Les deux responsables rencontreront ce mardi le ministre du Tourisme et le ministre de la Culture pour avancer sur des partenariats entre la région sud et la Tunisie.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 5 millions d’habitants, et est composée de 3 grandes métropole: Nice, Marseille et Toulon.