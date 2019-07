Le taux des personnes âgées de 60 ans et plus s’élèvera à 22,6% en 2041, contre 11,4% en 2014, donnant lieu ainsi, pour la première fois en Tunisie, à une égalité des taux des personnes âgées (60 ans et plus) et des enfants (moins de 15 ans). C’est en tout ce qu’estime Lassaad Laabidi, expert en sociologie de gériatrie et du service social, cité par la TAP.

Le nombre des personnes âgées de 60 ans et plus en Tunisie connaîtra, au cours des prochaines années, une augmentation continue, passant de 14,1% de la population globale en 2021 à 18,2% en 2031 et à 20% en 2036, a-t-il affirmé, lors d’une conférence nationale tenue mardi à Tunis 16 juillet sur “les seniors et les retraités : compétences au service du pays “.

L’expert a évoqué l’augmentation du taux des retraités en Tunisie, soit 50% de la population générale, ce qui aura des répercussions sur le marché de l’emploi et les régimes de la sécurité sociale, ainsi que sur la cohésion sociale.

Il appelle à ce propos à adopter une approche objective pour l’analyse de cette question.

Laabidi a appelé à promouvoir la culture d’une retraite active loin des stéréotypes afin de protéger le retraité des différentes maladies.

Il exhorte également les institutions publiques à élaborer des programmes de préparation à la retraite et à adopter la règle de la retraite progressive, lors des deux dernières années avant le départ définitif à la retraite, outre la création de conseils de retraités auprès des autorités locales.