Une séance de travail s’est tenue, mardi 16 juillet, au siège du gouvernorat de Siliana, pour identifier les causes des perturbations de la distribution de l’eau potable et ravitaillement des zones démunies par la mobilisation des citernes et des tracteurs.

Moncef Hermi, commissaire régional au développement agricole, a présenté la liste des groupements hydrauliques qui ont connu des perturbations dans la distribution de l’eau potable, à savoir : le groupement du village sud de la délégation de Kesra, les groupements d’El Fejj Ouled Tlil, d’El Hencha (délégation de Makthar), de Sedka, de Kneniz, d’Ouled Arfa (délégation de Bargou), de Rouissen-montagne (délégation de Sidi Bourouis), ainsi que les groupements de Misrata (délégation de Laaroussa) et quelques zones rurales de la délégation d’El Krib, qui sont approvisionnées par la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Il a ajouté que l’endettement des groupements hydrauliques, atteignant 30 000 dinars auprès de la SONEDE et 70 000 dinars auprès de la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz), est la principale cause de perturbation de l’approvisionnement. Il indique que le groupement de Choucha (délégation d’Errouhia) est le groupement hydraulique le plus endetté avec 30 000 dinars d’arriérés vis-à-vis de la STEG.

Pour sa part, le groupement Sejat El-Mkadil (délégation de Siliana-sud) a été réapprovisionné en eau, après le rééchelonnement de sa dette estimée à 18 mille dinars, vis-à-vis de la SONEDE.

Hermi assure, dans une déclaration à l’agence TAP, que d’autres groupements hydrauliques ont connu des perturbations, à cause de l’obturation des conduits dans les localités de Sedka, Kneziz (Bargou) ainsi qu’à Jenoua, Jebnoun (Kesra) et Ain Jbour (Siliana-Nord), en rappelant les efforts déployés par les agents du CRDA pour remédier à ces problèmes, qui demandent du temps.