L’éco-village de Boukrim situé à al-Haouaria (gouvernorat de Nabeul) vivra au rythme de la seconde édition du festival dédié à la nature et à la musique Reggae “Bookrim Vibes” les 25, 26 et 27 juillet 2019.

Des artistes tunisiens et internationaux de la scène Reggae/Dub seront au rendez-vous à l’instar de Samir Lajmi, Bingghy Iman ou Michele Poletto.

Parallèlement aux concerts de musique, des séances de méditation et de sport seront au programme.

Le festival “Bookrim Vibes” est ainsi une occasion pour partager avec le public les valeurs humaines défendues par la musique reggae: la paix, le respect de la nature et la lutte contre toutes sortes d’injustices.

Parrainé par le festival international de Reggae Rototom Sunsplash, le festival “Bookrim Vibes” a programmé pour la première journée (25 juillet) des spectacles avec les artistes Joss, Samir Lajmi, Mo’Kalamity § the Wizards et la troupe Rootstone.

La troupe de danseurs et percussionnistes “Afro Team” se produira la deuxième journée (26 juillet) en plus de Binghy Iman, Gulttrah Sound System et Shuu. Le dernier jour (27 juillet) sera animé par la troupe “Africa percussions”, Michele Poletto, Pazman et Mahom.

Avant le démarrage des concerts à 18h30, des activités à thème meubleront les matinées des trois journées du festival: des sessions de yoga, des actions d’archéologie, des ateliers chamaniques, des séances d’initiation à l’aïkido, ainsi que des projections de documentaires de sensibilisation à l’environnement.