Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) appelle les entreprises tunisiennes qui désirent participer au Salon international de l’architecture et du bâtiment ” ARCHIBAT “, prévu du 1er au 5 octobre 2019 en Côte d’Ivoire, à s’inscrire avant le 22 juillet 2019.

Le CEPEX indique sur son site électronique que les places réservées aux entreprises tunisiennes sont limitées, et que le pavillon tunisien est réservé uniquement aux entreprises qui fournissent de marchandises et de services tunisiens.

L’organisme public précise en outre que les entreprises qui participent pour la première fois se doivent de présenter des documents prouvant leur création légale et leurs transactions douanières.

Le CEPEX estime à 300 exposants et 30 000 le nombre de visiteurs de cette 7ème édition de l’ARCHIBAT qui se tiendra sous le thème ” un logement décent pour tous “.

Le secteur privé en Tunisie dispose de plusieurs entreprises pionnières dans le domaine du bâtiment, de la construction et des bureaux de consulting en ingénierie. Ce secteur compte parmi les activités à forte valeur ajoutée et en évolution continue dans le continent africain où le rythme de croissance économique s’accélère de plus en plus.