Les ministères de l’Emploi et de l’Education annoncent, dans un communiqué commun publié vendredi 12 juillet 2019, l’ouverture des candidatures pour bénéficier du programme “nouvelle génération de promoteurs”, afin de sélectionner les petites entreprises d’entretien des établissements éducatifs et de maintenance des équipements informatiques et des réseaux.

Près de 70 petites entreprises spécialisées en entretien et maintenance des établissements scolaires et 26 petites entreprises spécialisées en entretien et maintenance du matériel informatique et des réseaux, seront sélectionnées.

Le programme “une nouvelle génération des promoteurs” ne représente pas une forme de recrutement, mais plutôt un programme de motivation des diplômés du supérieur pour créer leurs propres projets, précise le communiqué.

Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a mis en place une ligne de financement pour faciliter l’attribution des crédits.

De son côté, le ministère de l’Education conclura des marchés, sur une durée de trois ans, avec les nouvelles entreprises, moyennant une enveloppe de près de 200 mille dinars par an.

Les deux ministères formeront les candidats admis dans plusieurs domaines relatifs à la création et la gestion des entreprises.

Tout candidat doit s’inscrire au site web : www.edunet.tn, à partir du 12 juillet 2019 jusqu’au 28 courant, retirer une demande de candidature et envoyer les dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au commissariat régional de l’éducation, dès l’ouverture du site d’inscription à distance et jusqu’au 31 juillet 2019.

Les candidats seront informés des dates des épreuves et des résultats, par des communiqués publiés sur le site d’inscription à distance (www.edunet.tn) ou le site web du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi (www.emploi.gov.tn) et sa page officielle sur “facebook”.