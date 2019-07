L’audition de Nabil Karoui par le Pôle judiciaire économique et financier a été reportée, au 23 juillet prochain, a fait savoir, vendredi, Me Kamel ben Massoud, membre du collectif de défense.

” Nabil Karoui sera maintenu en liberté “, a-t-il assuré dans une déclaration à TAP, faisant remarquer que le pôle avait maintenu les mesures préventives prises à son encontre, concernant notamment l’interdiction de voyage et le gel de ses avoirs.

” Initialement prévue, ce vendredi, l’audition de mon client a été reportée au 23 juillet courant en raison d’un grand nombre de preuves dans le dossier “, a encore souligné Me Ben Massoud.

D’après la même source, son frère Ghazi Karoui sera entendu lundi prochain pour les mêmes chefs d’inculpation. La défense va réclamer un report de l’audition.

Le parquet du Pôle judiciaire, économique et financier a décidé d’adresser plusieurs chefs d’accusation à Nabil Karoui et Ghazi Karoui dont celui de blanchiment d’argent, sur la base d’investigations menées dans l’affaire les concernant.

” Le juge d’instruction en charge de l’affaire a décidé de prendre des mesures préventives à l’encontre des deux frères Karoui, lesquelles concernent l’interdiction de voyage et le gel des avoirs, et ce, depuis le 28 juin dernier “, lit-on dans un communiqué du Pôle.

L’organisation ” I Watch ” avait déposé une plainte, le 2 septembre 2016, près le Pôle judiciaire, contre les deux frères Karoui pour suspicion de blanchiment d’argent par l’intermédiaire des sociétés qu’ils détiennent au Maroc, en Algérie et au Luxembourg.

Le procureur de la République près le Pôle judiciaire avait ouvert une enquête à la suite de cette plainte.

Selon des sources bien informées, après les investigations menées dans le cadre de cette affaire, le juge d’instruction près le Pôle judiciaire en charge du dossier a décidé d’adresser l’accusation de blanchiment d’argent aggravé (récidive) à Nabil et Ghazi Karoui et d’avoir profité des facilités que leur procure l’exercice de leur activité professionnelle, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent.

Il a été décidé également d’interdire de voyage les deux prévenus ainsi que le gel de leurs biens mobiliers et immobiliers et leurs avoirs financiers.

Des commissions rogatoires ont été adressées aux autorités judiciaires du Maroc, de l’Algérie et du Luxembourg pour enquêter sur les activités des deux frères Karoui, sur les sociétés qu’ils gèrent et sur celles dans lesquelles ils détiennent une part du capital.

Il s’agit également d’enquêter sur leurs biens mobiliers et immobiliers qui se trouvent en dehors du territoire tunisien.

Le juge d’instruction a également adressé une correspondance à la Banque centrale pour s’informer sur les modalités utilisées par les deux prévenus pour le transfert d’argent à l’étranger.