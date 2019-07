Un accord de collaboration visant à accompagner les entreprises, à faciliter leur accès au financement et à améliorer leur positionnement sur le marché a été signé, lundi 8 juillet à Tunis, entre la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) et le programme “Tunisia Jobs”, financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Cet accord vise à accroître l’accès des entreprises au financement, d’augmenter les opportunités d’emploi dans les régions prioritaires et pour les femmes entrepreneures, en plus de l’amélioration de la compétitivité des entreprises.

En vertu de cet accord, Tunisia Jobs s’engage à aider la FTTH à assurer l’encadrement et les formations nécessaires, à contrôler la qualité et à présenter l’aide technique aux entreprises, tout en préservant le secret sur les informations financières et techniques que la fédération présente. Il s’agit également d’accélérer la mise en œuvre d’un nouveau fonds d’investissement dédié au secteur textile.

Tunisia Jobs fournira également une assistance technique et une formation aux membres de la FTTH qui répondent aux critères d’éligibilité de JOBS afin d’améliorer leur compétitivité.

La FTTH s’engage, pour sa part, à fournir les ressources disponibles, données et informations nécessaires à la réalisation des objectifs définis dans le cadre de cet accord, délimiter les entreprises dirigées par les jeunes et les femmes entrepreneures et à mettre à la disposition de Tunisia Jobs l’information sur les investissements et les postes d’emploi additionnels résultant dudit accord.

“Cet accord cible des entreprises implantées dans 9 régions”, a indiqué le président de la FTTH, Hosni Boufaden, lors de la cérémonie de signature, précisant que des experts financiers seront mis à la disposition des entreprises afin de les aider à mener leur diagnostic financier et à définir leurs besoins.

Les exportations du secteur textile-habillement ont progressé en mai 2019 de 5,7% en comparaison avec la même période de 2018, période au cours de laquelle le secteur a enregistré une relance avec une augmentation de 3% de ses exportations en euros pour atteindre 4,2 milliards d’euros par rapport à 2017, selon Boufaden.

Il précise que l’objectif est d’atteindre une valeur d’exportations de 4 milliards d’euros à l’horizon 2020, d’autant que l’année 2019 verra la création de 100 projets dont 38 projets dans des régions de l’intérieur, à l’instar de Gafsa et Tozeur, selon ses dires.

La Fédération tunisienne du textile et de l’habillement représente un secteur économique important comptant environ 600 entreprises et employant environ 160 000 personnes (emplois directs, soit près d’un tiers de la main-d’œuvre industrielle). Elle vise à promouvoir l’industrie du textile-habillement par une meilleure inclusion régionale et du genre, à accroître les investissements dans les entreprises en croissance et à améliorer l’accès aux marchés internationaux.

Tunisia Jobs est un programme quinquennal qui vise à créer des emplois en Tunisie, à améliorer l’efficacité de la formation professionnelle et du développement de la main-d’oeuvre et à améliorer l’environnement politique et réglementaire pour rendre les entreprises tunisiennes plus compétitives.