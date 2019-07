La Bourse de Tunis clôture la séance du lundi en territoire positif avec une hausse de de 0.22 % à 7 233.03 points dans un volume transactionnel de 3.233 MTND.

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut avec 30 affermissements contre 27 replis.

Le titre ATB s’offre une hausse de 5.99 % à 5.48 TND, traitant le plus fort volume de la séance de l’ordre de 1.103 MTND.

Dans le vert, ESSOUKNA gagne 4.74 % à 2.43 TND, pareil pour les titres BTE et SERVICOM qui ont augmenté respectivement de 4.74 % et 4.04 % à 2.43 TND et 9.0 TND.

Lanterne rouge, MONOPRIX chute de 2.94 % à 8.23 TND, tout comme pour les deux titres SOTETEL et LAND’OR qui ont affiché respectivement une régression de 2.92 % et 2.90 % à 6.31 TND et 8.35 TND .

TUNISAIR a perdu 2.89 % en s’échangeant à 0.67 TND, idem pour le titre GIF FILTER qui a baissé de 2.81 % à 0.69 TND .