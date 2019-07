La Société tunisienne d’entreprises et de télécommunication (SOTETEL) et l’Agence tunisienne d’internet (ATI) ont signé une convention de partenariat visant à enrichir leurs offres de prestation et à répondre aux besoins de leurs clients.

La SOTETEL assure, sur sa page Facebook, que la convention est axée sur l’offre wifi et le projet des “smart cities” (villes intelligentes).

Le directeur général de la SOTETEL, Habib Bouatti, estime que “l’expérience de SOTETEL dans la réalisation des projets technologiques est en mesure de développer des services à haute valeur ajoutée dans plusieurs domaines dont celui des smart cities”.

De son côté, le directeur général de l’ATI, Moez Mâaref, a affirmé que “les opportunités de coopération sont réelles sur le marché local et international”. “L’offre de services de l’ATI sera boostée par le professionnalisme de SOTETEL, intégrateur de solutions technologiques. La coopération ne sera que fructueuse selon un modèle win-win”, a déclaré le responsable.