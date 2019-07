Deux médecins africains, un ougandais et un congolais, recevront, à l’occasion de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique “TICAD7”, du 28 au 30 août 2019 à Yokohama au Japon, le Prix de Hideyo Noguchi pour l’Afrique, a indiqué le directeur général au département des Affaires de l’Afrique et ministre adjoint au ministère japonais des Affaires Etrangères, Shigeru Ushio.

Il s’agit d’un prix créé par le gouvernement japonais en 2006, en tant que symbole de la coopération entre les pays africains et le Japon dans le domaine de la santé. Les lauréats de ce prix recevront un certificat d’honneur, une médaille ainsi qu’une récompense d’un montant de 100 millions de yens japonais (100JPY = 2,66657TND).

“Nous avons le plaisir de décorer ces deux professeurs à l’occasion de la “TICAD7”, a déclaré le responsable japonais à des journalistes africains invités à participer au programme “médias étrangers 2019” de la JICA.

Le prix Hideyo Noguchi, crée à la mémoire de l’éminent bactériologiste japonais qui a découvert l’agent pathogène de la maladie de la syphilis en 1911 et qui a mené des activités avec abnégation en Afrique, récompense les personnes ayant accompli des réalisations remarquables dans les domaines de la recherche médicale ou des services médicaux aidant à améliorer la santé publique et à lutter contre les maladies infectieuses et autres maladies qui prévalent en Afrique.

L’une des thématiques principales de la “TICAD 7”, à laquelle sont attendus 11 mille participants, sera la santé universelle en plus de l’amélioration du climat des affaires en Afrique, le renforcement du secteur privé et l’appui aux start-up, a rappelé le responsable japonais.