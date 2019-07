Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en étroite collaboration avec la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) conduit actuellement une action d’envergure de networking et de contacts d’affaires dans le secteur textile et habillement en Espagne, a fait savoir le CEPEX, dans un communiqué, publié vendredi.

Intitulée ” Jornadas de Tunez Moda “, cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2017/2019, décrété par le gouvernement au profit de la relance du secteur textile et habillement et prend la forme de rencontres BtoB itinérantes, a lieu à Barcelone et Madrid. Elle réunit réunit une quinzaine d’industriels tunisiens de l’habillement opérant dans les filières phares du secteur dans lesquelles la Tunisie jouit d’une expérience et notoriété avérées auprès des donneurs d’ordre européens, lit-on dans le communiqué.

“Le coup d’envoi de ces rencontres a été donné le mardi 2 juillet, dans la capitale catalane, dans un hôtel de la place qui a vibré, tout au long de cette journée, au rythme des mouvements ininterrompus de plus d’une quarantaine d’enseignes de mode espagnoles dont le célèbre groupe Inditex, un des leaders mondiaux de la mode”, selon la même source.

Les industriels tunisiens représentant 4 univers-produits dédiés à la sous-traitance, la co-traitance et le produit fini ont rencontré des décideurs, directeurs d’achat et autres responsables commerciaux de ces enseignes, toujours à l’affût de nouveaux fournisseurs ” best-cost ” qui sauront s’accommoder des nouvelles exigences environnementales et sociétales.

Une sélection des sociétés participantes fut opérée sur la base de leur capacité à s’adapter à la demande des enseignes espagnoles en termes de compétitivité, de leur haut niveau de qualité de services, de leur technicité et de leur créativité sans négliger leur engagement dans le respect des délais de livraison et sécurité des approvisionnements.

Pour ce faire, quatre filières ont été identifiées, en l’occurrence le prêt-à-porter, la lingerie, le balnéaire, le jean et sportswear en plus des accessoires de confection.

Le deuxième round madrilène a, quant à lui, réuni une trentaine d’enseignes espagnoles animées par la même volonté de diversifier leur sourcing et d’établir de nouveaux partenariats industriels avec des sociétés de la rive sud de la Méditerranée.

La Tunisie ambitionne, à travers ce genre de rencontres, non seulement de glaner des parts de marché au profit de ses industriels, mais aussi de conforter sa position de place de choix pour les activités de Sourcing textile à la faveur d’une forte capacité d’adaptation aux nouveaux impératifs de production.

A noter que L’Espagne est un marché de 46,7 millions de consommateurs en 2018 (soit 9% du marché de l’UE) ; il est le 5ème client de la Tunisie avec une valeur de 109 Millions d’euros et le 6ème fournisseur de la Tunisie.

Les Principaux Fournisseur de L’Espagne sont : la Chine, le Bangladesh, la Turquie, l’Indonésie, l’Inde, le Pakistan, le Maroc et la Tunisie avec une valeur de 88,8 Millions d’euros.

Les principaux produits exportés vers l’Espagne en 2018 sont les Pantalons jean, les vêtements de travail, les Maillots de bain, les vêtements pour bébés et la lingerie.