La 7ème assemblée générale du Réseau africain des organismes de bassin (RAOB) a démarré, mardi 2 juillet à Tunis, et se poursuivra jusqu’au 5 courant, avec pour thématique “La réalisation de la vision africaine de l’eau à l’horizon 2025”.

“Cette 7ème assemblée générale, organisée pour la première fois en Tunisie en collaboration avec l’Observatoire du Sahel et du Sahara (OSS), a pour objectif de discuter de plusieurs questions liées à la gouvernance de l’eau, au changement climatique, aux eaux souterraines et au financement durable du réseau”, a indiqué aux médias la présidente du RAOB, Judith Enaw.

Cette réunion statutaire sera aussi une opportunité pour les membres et partenaires du Réseau de passer en revue les activités du RAOB, d’évaluer la mise en oeuvre de son plan d’action 2014-2019 et de définir une feuille de route pour le plan d’action 2020-2024.

Le secrétaire technique permanent du RAOB, Hamed Diane Séméga, a, pour sa part, indiqué que les nouvelles orientations qui seront prises à l’occasion de cette assemblée permettront d’appuyer le conseil des ministres africains de l’Eau (AMCOW) sur les questions relatives à la gestion des eaux transfrontalières en Afrique.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’accompagner AMCOW dans son plaidoyer pour le droit à l’eau et à l’assainissement pour la communauté africaine.

Selon lui, le réseau est menacé, aujourd’hui, par le manque de financement qui a des conséquences directes sur son fonctionnement et sa capacité à accomplir sa mission, appelant l’ensemble des partenaires à mobiliser les moyens nécessaires à la survie du RAOB.

Créé en 2002 à Dakar, RAOB s’est constitué en tant que réseau volontaire d’organismes de bassin afin de répondre à la nécessité de coordonner et renforcer la coopération entre les organismes africains de bassin.

Il œuvre à promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des bassins fluviaux, lacustres et des aquifères, en tant qu’outil essentiel pour le développement durable et à mettre en place un cadre régional pour soutenir et échanger les expériences entre les membres du réseau.