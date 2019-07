L’Office des œuvres universitaires pour le nord organise, en collaboration avec l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques (IPEST), la 8ème édition de la rencontre internationale des étudiants-peintres, prévue du 8 au 14 juillet à Sidi Bousaïd.

Prennent part à cette édition, quelque 150 étudiants des instituts supérieurs des arts et métiers, des représentants d’institutions relevant des offices des œuvres universitaires et des étudiants étrangers issus de dix pays dont l’Algérie, la Palestine, le Maroc, la guinée, le Nigéria, le Sénégal et le Soudan, indique un communiqué publié lundi par l’office.

En plus de 5 ateliers animés par des enseignants universitaires et des spécialistes en peinture, le programme de cette rencontre comporte des visites touristiques pour faire connaître le patrimoine culturel et artistique tunisien.

Les œuvres d’art, réalisés durant l’édition précédente, et des tableaux du peintre Ali Zenaidi feront l’objet de deux expositions qui seront organisées en marge de ces rencontres.