“L’économie, la gouvernance et les opportunités de création de richesses “, “la sagesse et les opportunités de la construction de la force tranquille”, ainsi que les aspects politiques, économiques et médiatiques de la Vision Tunisia 2040, ont été au centre des travaux d’un colloque national organise dimanche 30 juin aux Berges du Lac.

L’ancien ministre du Commerce, Ridha Lahouel, a souligné, dans son intervention, le rôle du commerce électronique et de l’économie numérique dans le développement de l’économie.

La conjoncture actuelle impose de réfléchir sérieusement à des programmes proches du citoyen, susceptibles de surmonter les déficits commercial et budgétaire et la dégradation du pouvoir d’achat, a-t-il précisé.

L’appel lancé par “Vision Tunisia 2040” à créer un ministère des statistiques favorise la promotion de l’économie et du développement sur des fondements scientifiques, a-t-il estimé.

De son côté, Maher Khedher, fondateur de l’initiative Vision Tunisia 2040 et expert international de planification a évoqué l’importance de la conception d’un plan économique et social pour le pays sur des bases scientifiques et une vision globale moderne.

La Vision Tunisia 2040 a pour objectifs de fixer des programmes prospectifs pour l’avenir et de rompre avec le travail aléatoire des administrations et des ministères et des politiques engagées dans le pays.

Dans le cadre de cette initiative, plusieurs rencontres ont été organisées dans plusieurs gouvernorats du pays afin de présenter un plan national de sauvetage.