Les ministères de l’Emploi et de l’Agriculture ont signé, vendredi 28 juin à Tunis, trois accords de coopération avec le Bureau international du travail (BIT) pour les pays du Maghreb, portant sur la promotion de la présence des femmes sur le marché du travail et l’appui à l’automatisation économique des femmes rurales en Tunisie.

Le premier accord prévoit le lancement du projet “Relever les défis du marché de l’emploi pour des opportunités équitables au profit des femmes en Tunisie”. Il est financé par la Norvège avec des allocations d’une valeur de 1 million de dollars américains (environ 2,87 millions de dinars) et s’étale sur 12 mois.

Ce projet vise à promouvoir la présence de la femme sur le marché du travail, à travers la révision des politiques budgétaires, d’investissement et sectorielles et l’appui des femmes entrepreneures dans les zones les plus défavorisées.

Le deuxième accord porte sur la mise en place du projet “Appui à l’automatisation économique des femmes rurales en Tunisie”, qui aspire à consolider les systèmes d’orientation professionnelle afin d’ouvrir d’autres perspectives de choix et réduire les taux d’abandon scolaire dans le système d’enseignement technique et professionnel tunisien.

La ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, qui a signé les deux convenions avec le directeur du bureau de l’OIT pour les pays du Maghreb, Halim Hamzaoui, a souligné les efforts de l’OIT et des partenaires sociaux et leur contribution au renforcement du rôle de la femme tunisienne dans l’effort du développement en Tunisie.

Un autre accord de coopération a été signé entre le bureau maghrébin de l’OIT et le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche en vertu duquel sera lancé le projet “promouvoir l’autonomisation économique de la femme rurale en Tunisie” dans les gouvernorats de Nabeul et de Sfax.

Ce projet financé par le Canada moyennant des fonds d’une valeur de 2,2 millions de dollars (6,3 millions de dinars), vise à consolider l’esprit d’initiative chez la femme et le développement de la croissance économique durable.

Le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb, a indiqué qu’il est impératif de focaliser les efforts sur les zones défavorisées relevant de ces deux gouvernorats, appelant à la nécessité de rompre avec un discours politique qui à tendance à vouloir limiter l’effort de développement aux zones de l’intérieur.