Contrairement aux informations colportées par des médias et autres réseaux sociaux, tous les aéroports tunisiens sont ouverts au trafic aérien et poursuivent leurs activités à un rythme normal en assurant leurs services réguliers à toutes les compagnies aériennes tunisiennes et étrangères, indique la Direction générale de l’aviation dans un communiqué publié dans la soirée de jeudi 27 juin.

La Direction générale de l’aviation civile réaffirme son souci de fournir les meilleures conditions de sécurité et de sûreté pour ses passagers et ses aéroports.

Les réseaux sociaux ont fait état jeudi de la suspension du trafic aérien à l’aéroport Tunis-Carthage, dans le contexte des mesures strictes et préventives de sécurité à l’aéroport, à la suite des attentats terroristes perpétrés dans la matinée de jeudi dans la capitale, Tunis, qui ont fait un mort et quelques blessés.