Le Centre militaire d’assistance psychologique et d’études comportementales et le Centre spécial de réforme à la base militaire de Bouchoucha ont été inaugurés, mercredi 26 juin 2019, en présence du ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi.

Le premier a pour mission d’assurer le suivi et l’évaluation psychologique, la mise en œuvre de programmes de sécurité et de prise en charge psychologique en milieu militaire.

Il assurera également la formation des formateurs en la matière.

Quant au Centre spécial de réforme, sa charge consiste en la réparation des dommages corporels et la vérification des dommages causés durant le service militaire.

Lors de l’inauguration des deux centres, Abdelkrim Zbid, a souligné l’importance “d’accorder à la formation continue l’intérêt nécessaire aux spécialistes et d’assurer les stages en matière de prise en charge psychologique des militaires, particulièrement ceux déployés dans les zones d’opérations militaires”.

Il a préconise également de prendre en charge les familles des martyrs et des blessés des attaques terroristes, de former des militaires experts en psychiatrie pour être à l’écoute des préoccupations des militaires et détecter les cas nécessitant une intervention psychologique, selon le ministère.

S’agissant du Centre spécial de réforme, Zbidi a souligné l’impératif de rendre les décisions sur les dossiers dans un délai ne dépassant pas trois mois et d’accorder une importance accrue aux expertises médicales.