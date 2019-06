Catherine Rousselot, directrice de la communication du Mondial du Bâtiment de Paris, était en Tunisie, plus précisément au Centre de promotion des exportations (CEPEX), mercredi 26 juin 2019, pour présenter cet événement.

Nous avons saisi cette occasion pour l’interroger sur les perspectives de ce Salon, les préparatifs, le nombre de visiteurs professionnels attendus et bien d’autres questions.

Dans la vidéo express ci-dessous, Mme Rousselot répond et explique, et ce avec clarté et simplicité, les nouvelles innovations dans le secteur du bâtiment, et surtout ce qui est prévu pour accueillir les exposants et les visiteurs.

