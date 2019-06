On ne présente plus le Mondial du Bâtiment de Paris aux Tunisiens. Et pour cause : ils figurent, depuis des longues années, dans le Top 3 des visiteurs étrangers de ce Salon (Maroc, Tunisie et Algérie) qui se tient tous les deux ans.

A noter au passage que le Mondial du Bâtiment réunit trois Salons (BATIMAT, INTERCLIMA et IDEOBAIN), et souffle cette année ses 60 ans d’existence.

Cependant, pour l’édition 2019, prévue du 4 au 8 novembre, la directrice communication du Mondial du Bâtiment, Catherine Rousselot, est venue spécialement en Tunisie expliquer aux Tunisiens les tenants et les aboutissants de cet événement.

La conférence presse-présentation a eu lieu au Centre de promotion des exportations (CEPEX), mercredi 26 juin 2019, en présence professionnels du secteur du bâtiment.

D’abord, il faut souligner qu’il s’agit d’un événement international qui «… s’est imposé comme un poste d’observation à 360°des grandes mutations du secteur».

Il a été indiqué que «les défis auxquels sont confrontés les acteurs de la filière sont permanents. Sans cesse, ils doivent s’organiser pour défendre leurs intérêts, innover pour exister, s’adapter aux exigences réglementaires, faire face à l’industrialisation des secteurs, réussir leur transformation digitale, participer à la formation et au développement de l’emploi, communiquer vers des communautés de plus en plus larges et exigeantes».

Et c’est pour accompagner en permanence les acteurs du bâtiment face à ces nombreuses mutations que le Mondial du Bâtiment prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec l’ambition de porter les enjeux et la voix de la filière entre deux éditions du Mondial, lit-on en substance dans le communiqué distribué aux participants à cette conférence de presse. «Ainsi, grâce à des actions pérennes et d’envergure, les marques INTERCLIMA, IDÉOBAIN et BATIMAT valoriseront toute l’année les savoir-faire et les innovations des filières auprès de tous les professionnels».

Cité dans le communiqué, Guillaume LOIZEAUD, directeur du Mondial du Bâtiment, précise l’objectif de cette nouvelle dimension : “Ensemble, propriétaires des marques INTERCLIMA, IDÉOBAIN et BATIMAT, nous avons constaté qu’il n’y a pas de filière forte sans Salon fort. Nous avons décidé d’utiliser la puissance de nos marques entre deux éditions afin d’aider les acteurs à décoder les enjeux du bâtiment et découvrir les solutions pour y répondre”.

INTERCLIMA : une nouvelle dynamique

L’édition 2019 d’INTERCLIMA sera marquée de façon inédite par une forte mobilisation du syndicat UNICLIMA et de ses adhérents pour proposer, de façon unique, une offre représentative de l’ensemble des marchés du génie climatique réunissant les équipements thermiques et aérauliques pour le tertiaire, l’industrie, le logement collectif, le logement résidentiel et la réfrigération, promet-on.

Des moyens exceptionnels sont déjà engagés pour y parvenir, avec l’objectif d’être l’événement fédérateur de toute une filière dont le poids économique et le nombre d’emplois qu’elle génère sont autant d’atouts pour peser efficacement auprès des pouvoirs publics et des institutions.

Parmi les actions définies pour donner toute son ampleur au nouvel INTERCLIMA, on cite :

– des moyens exceptionnels pour mobiliser les visiteurs des régions (50 cars à 3 heures de Paris et 3 TGV seront mis en place pour faire venir les installateurs notamment) ;

– un programme de conférences est spécifiquement conçu pour prescripteurs. Pour cela, un travail a déjà débuté pour définir les attentes des professionnels…

– des actions spécifiques permettront, dès l’entrée du Salon et sur un espace dédié, de mettre en valeur le dynamisme de la filière (Concours de l’Innovation, nouvelles Tech, start-up, plateau radio filmé).

Pour qu’INTERCLIMA soit présent toute l’année auprès de la filière et de ses acteurs, UNICLIMA positionne le Salon en tant qu’élément central d’une nouvelle communication avec la création des «Rendez-vous Interclima par UNICLIMA». Il s’agit de réunions techniques et de journées d’information qui se dérouleront toute l’année. C’est ainsi qu’un premier rendez-vous est programmé le 5 septembre 2019 à Paris, avec pour thème “Les équipements du génie climatique dans l’expérimentation E+ C-“.

BATIMAT lance “Construction Tech®

BATIMAT, en partenariat avec le Gimélec, lance une initiative forte: CONSTRUCTION TECH® qui consiste à accompagner tous les professionnels dans la transformation digitale et l’industrialisation du secteur, grâce à u nouveau secteur au sein de BATIMAT, qui rassemblera l’offre la plus large et la plus complète du marché des solutions pour le bâtiment connecté.

Le nouveau secteur, situé dans l’inter-passage des halls 5A et 6, a pour ambition de se mettre au service de l’accélération de l’innovation dans la filière.

En partenariat avec le Gimélec, il proposera un panorama des solutions et services autour de :

– la transition numérique et de ses infrastructures,

– l’autoconsommation,

– la sécurité des données du bâtiment intelligent,

– le bâtiment intelligent et connecté,

– le stockage d’énergie,

– l’intelligence artificielle,

– le bâtiment au service des usagers et des habitants.

La marque CONSTRUCTION TECH® se décline également en une série d’actions et d’événements qui accompagneront les professionnels toute l’année dans la transformation du secteur :

– L’Observatoire CONSTRUCTION TECH® : réalisé en collaboration avec Xerfi, il mesurera et décryptera à intervalles réguliers l’innovation et les nouvelles technologies sur les marchés de la construction et de l’immobilier…

– Le Challenge start-up : inédit et dédié, le Challenge start-up a pour objectif d’identifier des start-up innovantes liées au monde du bâtiment et de les aider à faire connaître leurs services. Et c’est dans ce cadre que trois start-up tunisiennes ont été invitées aujourd’hui pour présenter leurs innovations en matière du secteur du bâtiment dans son ensemble.

– L’Annuaire des start-up : sans équivalent, l’Annuaire des start-up permettra d’identifier facilement les start-up du secteur de la Construction selon leurs domaines de compétences et d’entrer en contact avec elles, etc.

Regards sur l’architecture

BATIMAT poursuit l’initiative exclusive «Regard sur l’Architecture». Initiée en 2017, elle a pour vocation de donner à réfléchir sur la place de l’habitant/usager au sein du projet architectural, et permet d’observer et de décrypter une architecture en pleine mutation.

Ce projet a donné lieu à un premier ouvrage et à une série de conférences lors du salon BATIMAT 2017.

Pour sa deuxième édition, annoncée lors de la Biennale de Venise en mai dernier, Regard sur l’Architecture aura pour thème « Désir d’Architecture ».

Le projet sera ponctué de rencontres et de rendez-vous. La publication du second opus est prévue pour septembre 2019 et donnera lieu à une série de conférences sur BATIMAT 2019.

60 ans d’innovations

En 2019, BATIMAT fête ses 60 ans ! Autant d’éditions consacrées à faire connaître les innovations et à mettre en valeur les produits des industriels, grâce par exemple aux Trophées de l’Innovation et à toutes les initiatives qui ont jalonné ces nombreuses années. Une belle occasion de revenir sur la saga des 60 ans d’innovations qui ont transformé le bâtiment, et sur les perspectives qui s’ouvrent à lui.

IDÉOBAIN accélère son développement

D’après une étude réalisée pour l’Ameublement français par Sociovision, 8% des Français (âgés de 15 à 74 ans) ont déclaré, en 2017, envisager de faire des travaux dans la salle de bains de leur résidence principale ou secondaire dans les deux prochaines années. Le marché de la salle de bains a donc des potentialités énormes.

Véritable carrefour des métiers de la salle de bains au sein du Mondial du Bâtiment, IDÉOBAIN est le rendez-vous de référence qui permet aux installateurs de trouver les produits qui peuvent répondre aux demandes des clients et permettent de déclencher des projets de salles de bains.

Pour 2019, IDÉOBAIN se fixe un nouvel objectif : devenir le lieu de rencontre privilégié des architectes et décorateurs, avec :

– Deux nouveaux secteurs pour une offre plus complète, à savoir les meubles et les carrelages ;

– Une vitrine des tendances d’aménagement dédiées à la salle de bains.

IDÉOBAIN contribue à la visibilité des industriels et des marques de la salle de bains et à la diffusion de l’innovation auprès des utilisateurs, aussi bien professionnels que particuliers. Pour cela, une série d’événements est prévue par l’Afisb – propriétaire du salon – en complément du Palmarès des produits remarquables.

La première Web Radio du bâtiment

La Division Construction de Reed Exposition France souhaite donner une voix supplémentaire au secteur du bâtiment et animer ses communautés, en partenariat avec les médias et les acteurs institutionnels tout au long de l’année.

Pour cela, et pour la première fois, une web radio est entièrement consacrée au secteur du bâtiment. Créé avec Webradios Editions, ce nouveau support diffusera des podcasts selon une grille qui abordera de nombreux sujets autour de la CONSTRUCTION TECH® : Construire et rénover durable, Chantiers du Futur, Regard sur l’architecture, Confort et efficacité énergétique, Salles de bains et intérieurs à vivre…

Cette web radio permettra aussi de couvrir des événements et des sujets d’actualité avec des reportages, des interviews et des émissions spéciales.