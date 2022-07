Le marché de la douche encastrée est en expansion. Le responsable commercial de Wedi, Lauréat Or Ideobain, Romain BOROS, nous en explique le concept et la portée de cette découverte.

WMC : Vous avez été primé pour la cloison encastrable. Quelle est la portée de votre découverte ?

Romain BOROS : C’est une solution d’agrément pour les salles de bains. On peut également l’encastrer dans un autre espace, en complément. Nos matériaux sont sains étanches et plus propres.

Quelle est la caractéristique majeure de vos produits ?

Tous nos produits sont issus d’une mousse polystyrène extrudé à laquelle nous injectons du CO2. Cela en fait des produits étanches dans la masse.

Quel est l’apport majeur de votre solution ?

Nous proposons la cloison modulaire laquelle permet d’avoir toutes les arrivées d’eau chaude et froide, en plus de la douche de tête, du flexible de la douchette et enfin le dispositif d’évacuation.

Qu’est-ce qui donne à votre innovation un aspect pratique ?

La pose de la cloison se fait en une heure ou deux alors que la même prestation traditionnelle aurait demandé de deux à trois jours.

Par ailleurs, l’utilisateur tout comme l’installateur n’ont aucun souci de fuite. Et une fois notre cloison posée, vous n’avez aucun souci d’esthétique car on peut carreler dessus et peindre le reste.

Quel est le retour de marché ?

L’on n’a pas assez de recul cependant comme tous les produits PREMIUM, le marché met un temps pour décoller. Je puis vous garantir qu’avec notre solution de douché encastrée, la demande ne manquera pas car en dehors de la Grande-Bretagne ou des pays scandinaves, ce taux est de une pour deux ; le taux de douche encastrée dans les logements, soit pour le neuf ou la rénovation, est appelé à exploser.

De notre envoyé spécial à Paris, Ali Driss