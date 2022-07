Le BTP découvre le ciment vert, moins énergivore et moins polluant que le ciment traditionnel. Les explications de David Guglielmetti, directeur du développement chez Hoffmann Green Cement

WMC : Le ciment vert constitue-t-il une innovation de rupture ?

David Guglielmetti : C’est une innovation radicale. Depuis 200 ans le ciment se fabrique par transformation à chaud dans un four rotatif à 1 450 degrés. La solution Hoffmann obtient du ciment par un mélange à froid de poudres diverses.

Notre consommation d’énergie est bien moindre qu’une cimenterie traditionnelle en divisant par 4 voire 5 son émission de CO2.

Vous fabriquez du ciment à partir d’intrants différents, quelles sont vos mesures de résistance par rapport au ciment traditionnel ?

Au lieu d’aller puiser dans des ressources naturelles, nous utilisons des co-produits et des déchets. Et on trace la qualité de nos intrants pour s’assurer de la qualité de nos produits. Cela fait quatre ans que l’on teste la qualité de nos ciments auprès du CSTB et on a pu obtenir les avis techniques qui nous permettent d’édifier des bâtiments de 8 à 15 étages en faisant du béton structurel.

Peut-on construire des ouvrages d’art avec le Green Ciment ?

Nous saurons en faire la preuve, également. Mais ce sera dans un deuxième temps. Les applicatifs du ciment étant nombreux, nous avons choisi les applicatifs des logements individuels. Une fois que nous aurons fait la preuve que notre ciment peut se substituer pour ce type de bâtiments, nous irons sur les ouvrages d’art.

Cela dit, notre usine est faite avec notre propre technologie et c’est une tour de 70 mètres de hauteur.

Le ciment traditionnel étant hautement polluant, tirez-vous avantage de la transition écologique ?

Le ciment est à l’origine de 5 % des émissions de CO2. Si le ciment avait été un Etat, il serait le 3ème pays le plus polluant dans le monde, derrière la Chine et les USA. Grace à la solution Hoffmann, on peut éviter les 4/5 de ces émissions.

Votre coût élevé pourrait-il handicaper votre expansion ?

Notre coût est aussi une garantie de la qualité de nos intrants. Globalement pour la collectivité et du fait de notre faible émission de CO2, notre coût est à évaluer au plan de la collectivité.

Quel est le retour du marché ?

Il y a une vraie prise de conscience de la part des bureaux d’études et des promoteurs pour se dire qu’il faudra construire autrement que ce qu’on faisait avant et à utiliser des matériaux moins émetteurs de CO2.

Votre produit est-il perfectible ?

Dans une innovation de rupture, ce qui est vrai à l’instant “T“ sera différent dans une année et a fortiori 2 et 3 ans. On progresse en continu et on a une meilleure connaissance de nos produits.

De notre envoyé spécial à Paris, Ali Driss