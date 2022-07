Aller vers la maison hybride est un acte d’autonomie énergétique. Et c’est très économique. Airwell Group est lauréat Bronze des Awards BATIMAT Paris 2022.

WMC : Vous avez été primé pour le concept de nouvelle pompe à chaleur de “Maison Hybride“. Quelle est la portée de votre innovation ?

Eric Grall : Je dois commencer par rappeler que la pompe à chaleur donne plus d’énergie qu’elle n’en consomme et qu’elle chauffe et climatise à la fois. A cet écosystème, on vient ajouter des plaques photovoltaïques pour produire de l’électricité. Ainsi, grâce à cette connexion, on peut faire fonctionner la maison hybride.

Comment faire tourner la maison hybride ?

Pour cela nous devons connecter la pompe aux panneaux solaires une fois installés. Entre ces deux dispositifs, nous venons greffer nos solutions intelligentes. Elles consistent à faire fonctionner les appareils électriques de la maison quand on produit de l’électricité gratuite.

Prenons le ballon d’eau chaude. Il ne sert à rien de le remplir la nuit quand il n’y pas de soleil. Autant le garnir le jour quand l’électricité est générée par les panneaux et qu’elle est gratuite. Sachant que le ballon peut garder l’eau à une bonne température pendant 24 h. Pareil pour les autres appareils électroménagers.

L’on est donc en configuration IOT*. Que serait donc votre part d’innovation ?

Notre solution combine plusieurs logiciels à la fois. Elle commande le chauffage, la clim’ et la production d’énergie ainsi que la mise en service des appareils électroménagers. Et elle optimise la consommation.

On est dans l’optique SMART GRID car on peut commander la consommation d’électricité de manière optimisée.

Pensez-vous à implémenter votre solution dans les pays en développement là où la Smart consommation peut avoir un impact économique considérable ?

Nos divers partenaires installés dans les pays en développement nous aident à implémenter nos solutions avec des produits sourcés sur terrain.

De notre envoyé spécial à Paris, Ali Driss

*IOT : Internet of Things