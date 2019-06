Depuis 2010, Orange Tunisie est devenu l’opérateur de référence auprès des jeunes tunisiens : Orange Developer Center, Les FabLabs Solidaires, le Prix Orange de l’Entrepreneur Social et l’Orange Fab qui vient compléter ce dispositif : tant de programmes qui ont permis à une communauté de 16 000 jeunes de bénéficier d’accompagnements aussi bien sur la partie formation et préparation au marché de l’emploi, que sur la création de structures innovantes et l’entrepreneuriat.

Dès son premier appel à candidatures en décembre 2018 et son lancement effectif en février 2019 – l’Orange Fab Tunisie, premier accélérateur corporate du pays, a clairement annoncé la vocation internationale de son programme : accompagner les start-up tunisiennes dans le développement de leur activité et dans le renforcement managérial avec pour objectif de construire des partenariats commerciaux avec les lignes de marchés d’Orange et de ses partenaires, au niveau national et international : Ce sont des marchés importants en termes de volume d’affaires, ce qui constitue un gage de confiance et une référence pour un avantage compétitif certain.

Ainsi, l’Orange Fab Tunisie sélectionne donc deux fois par an des start-up prometteuses en fonction de leur secteur d’activité qui doivent concorder avec les objectifs stratégiques de l’Opérateur centrés essentiellement sur le numérique au service de l’humain : œuvrer pour la transformation digitale des pays et offrir à ses clients une expérience incomparable. Avec l’éducation, Orange Tunisie a décidé de travailler sur d’autres sujets en étroite collaboration avec des start-up innovantes : l’énergie, l’intelligence artificielle et les nouveaux business models de l’uberisation des services.

Orange Fab Tunisie a donc, pour sa première saison, accéléré 5 start-up, dont deux qui ont signé des contrats commerciaux avec le Groupe Orange et la Fondation Orange :

– RoamSmart (Télécoms)

Start-up qui fournit des solutions à valeur ajoutée dans le domaine des télécommunications, notamment le Roaming Management. Sa plateforme « Unified Roaming Platform » offre l’accès à 6 modules qui ont pour but d’automatiser l’activité opérationnelle, optimiser les ressources et aider à la prise de décision.

Elle accompagne les opérateurs de téléphonie mobile dans la transformation numérique de leur business Roaming.

A l’issue de l’accélération au sein d’Orange Fab, les solutions de RoamSmart sont aujourd’hui utilisées par le Groupe Orange et ses 29 filiales à l’international.

– NextGen – Spectrum (Education)

Start-up qui développe du contenu ludo-éducatif innovant pour les enfants en utilisant des technologies interactives comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle – couplées avec les dernières tendances pédagogiques pour favoriser l’apprentissage à l’ère du digital de la cible jeune.

C’est dans ce cadre-là qu’Orange Tunisie va enrichir son offre VAS (Value Added Services) et commercialiser grâce à ses canaux ce contenu ludo-éducatif.

NextGen développe également des applications thérapeutiques pour les enfants autistes et dyslexiques afin de les aider à améliorer leurs facultés.

Sur cet aspect, la Fondation Orange a fait confiance à la start-up tunisienne afin de traduire en arabe l’application « Tsara » destinée aux enfantsautistes et créer de nouveaux contenus adaptés au contexte de la région Afrique et Moyen Orient.

La collaboration ne s’arrête pas là puisqu’Orange Tunisie a de plus confié à la start-up l’animation du programme de l’Education Numérique et l’alimentation en contenus du kit numérique pour les 95 écoles primaires qui en bénéficient aujourd’hui en Tunisie.

– Wattnow (Energie)

Start-up qui propose une solution IoT de suivi de la consommation (et production) d’électricité permettant aux entreprises et aux ménages de réduire le gaspillage et d’améliorer leur efficacité énergétique. Les appareils de mesure se base sur une plateforme web et mobile ainsi qu’un moteur d’intelligence artificielle. Ce qui permet de suivre, analyser et donner des informations d’aide à la décision des plus fiables.

A l’issue de l’accélération au sein d’Orange Fab, Wattnow va déployer sa solution sur 200 sites d’Orange Tunisie sur tout le territoire tunisien.

En tant qu’entreprise responsable, réduire l’empreinte énergétique est un sujet important et s’inscrit pleinement – au-delà des aspects économiques – dans l’engagement environnemental d’Orange Tunisie.

– Hexastack ( Intelligence Artificielle)

Aujourd’hui, concernant les chatbots, tout le monde sait en faire et beaucoup n’en voient pas l’intérêt immédiat. Mais, Hexastack a décidé de balayer tous ces aprioris en créant Hexabot : une solution qui permet la création et la gestion de chatbots.

La jeune start-up a créé en effet un outil complet et intuitif permettant de dépasser les aspects techniques pour se consacrer sur la conversation. L’outil permet donc de concevoir – grâce à une intelligence artificielle qui offre un traitement automatique du langage naturel – un parcours conversationnel capable même de gérer le dialecte tunisien !

Orange Tunisie « parlera » donc avec ses clients en Français, en Arabe, en dialecte tunisien et même en combinant les trois langues ! Le nouveau bot d’Orange Tunisie sera lancé dans les prochains jours.

– Tap4Glam (Beauty Tech)

Tap4Glam, le Uber de la beauté, est une solution de services de beauté à la demande, basée sur un modèle de marketplace mettant en relation les professionnels et les clients de la beauté. La start-up propose de gérer la réservation de services de beauté et de bien-être à domicile, en entreprise ou en événementiel. Elle propose plusieurs catégories de prestations de beauté : Coiffure, onglerie, maquillage, épilation, etc. Tap4Glam est donc le nouveau rendez-vous beauté « Anytime…Anywhere ».

La start-up a également une dimension sociale dans la mesure où elle propose d’organiser le secteur de la beauté : les travailleuses ne sont pas bancarisées, elles n’ont pas de statuts reconnus. L’idée de la fondatrice Maya Touati est donc d’en faire des micro-entrepreneuses et rejoint ainsi les engagements et initiatives d’Orange Tunisie pris pour l’autonomisation des femmes.

L’accélération au sein d’Orange Fab a consisté essentiellement en deux volets :

– Grâce aux services « MobiMoney » d’Orange Tunisie et de La Poste Tunisienne, les expertes de la beauté de la start-up seront dotées de comptes postaux sur lesquels elles seront payées en toute sécurité ;

– Les services Tap4Glam seront proposés et promus au niveau de la clientèle high value d’Orange Tunisie, via son service « Le Club par Orange ».