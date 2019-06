La ville de Sfax s’apprête à déposer sa candidature au Réseau des villes créatives de l’Unesco (RVCU), et ce avant le 30 juin 2019, dernier délai fixé par l’organisation onusienne.

En cas d’acceptation de sa candidature, Sfax sera la deuxième ville tunisienne à être désignée “Ville créative”, après Tunis en 2017.

La ville de Sfax a choisi l’art culinaire comme spécialité, pour la contribution de cette filière dans la promotion de la pâtisserie traditionnelle et la valorisation des cultures d’amandiers et d’oliviers qui caractérisent la région.

Le Réseau des villes de l’Unesco, lancé en 2004, vise à ” mettre l’innovation et la créativité au cœur des nouvelles stratégies urbaines pour un développement plus durable et plus inclusif “.

Les 180 villes adhérentes de 72 pays font valoir leur créativité dans les domaines définis par l’Unesco, tels que la gastronomie, l’artisanat et les arts populaires, les arts numériques, le design, le film, la littérature et la musique.