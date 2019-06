Le Tunindex a terminé la séance de lundi en territoire positif, avec une hausse de 0,29% à 7 123.28 points, dans un volume transactionnel de 4,113 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas, avec 24 hausses contre 27 replis.

Le titre BNA a été le plus actif, générant un volume de 0,553 MD, le titre s’est offert un accroissement de 6,06% en s’échangeant à 13,11 D.

A la hausse, SIAME a pris 3,84% à 2,70 D, tout comme pour les titres SAH et ESSOUKNA qui ont gagné respectivement 3,31% et 3,19% à 10,59 D et 1,94 D.

UIB avance de 2,97% à 22,14 D. Idem, pour le titre ATB qui a affiché une progression de 2,94% pour se situer à 4,19 D.

A l’inverse, WIFACK BANK chute de 5,97% à 6,30 D. De même, les titres STEQ et DELICE HOLDING ont baissé respectivement de 4,48% et 2,96% à 5,11 D et 11,45 D.

ICF s’est échangé à 208 D, soit un repli de 2,79%, suivi par CIL qui a plié de 2,53% en se monnayant à 15 D.