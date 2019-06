Youssef Chahed, le chef du gouvernement, a annoncé, samedi 23 juin, lors d’une réunion extraordinaire du Conseil régional du gouvernorat de Mahdia, plus de 50 décisions en faveur de la région, dont notamment la création de deux délégations à Réjich et Bradââ.

Les décisions portent aussi sur la régulation de la situation des personnes ayant la mainmise sur des terres domaniales, parmi les biens de mainmorte ” Habous “, ou Habous de Zaouias, à l’instar de celle de “Aziza Othmana” dans la région de Mahdia ainsi que sur la création d’une unité régionale pour la valorisation des déchets dans la région de Mislane (délégation de Souassi).

Le chef du gouvernement a également décidé, lors de cette réunion à laquelle étaient présents les députés de la région, plusieurs ministres et directeurs régionaux, de créer un nouveau quai entre le port de Mahdia et “Sabkhet Ben Ghiadha”, dans le cadre du partenariat public-privé, pour accueillir les bateaux de croisière.

Il a affirmé la nécessité d’inscrire ces décisions dans une vision prospective qui tient compte des potentialités de la région et réduit le déséquilibre entre les différentes régions du gouvernorat, surtout en ce qui concerne la répartition des entreprises industrielles qui y sont installées et le désenclavement des régions intérieures de Mahdia.

Il a encore évoqué la faiblesse des indicateurs de développement et l’absence d’établissements de santé outre les problèmes d’ordre foncier qui remontent à des dizaines d’années et les problèmes environnementaux qui demandent une intervention urgente, d’autant que la région ne dispose pas de décharges contrôlées.

Le chef du gouvernement qui a visité samedi matin, plusieurs régions du gouvernorat de Mahdia, a annoncé le lancement d’un ensemble de projets dans les secteurs de l’assainissement, de l’eau et de l’électricité outre l’octroi de contrats aux propriétaires de logements et de terres collectives et l’enregistrement des femmes travaillant dans le domaine agricole, au système “Ahmini” (Protège-moi).