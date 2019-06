La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi 21 juin en quasi équilibre, le Tunindex ayant reculé de 0,02%, à 7 102,52 points, dans un volume transactionnel de 5,553 millions de dinars, selon Mena capital partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, grâce à la progression de 26 valeurs contre 24 baisses. Le titre SFBT a réalisé le meilleur volume de la séance, drainant 1,953 million de dinars de ses capitaux; l’action a toutefois enregistré un décroissement de 0,75%, en s’échangeant à 19,70 D.

Dans le vert, SERVICOM affiche la meilleure hausse de la séance (+5,45%) à 0,58 D; idem pour les titres AMS et DELICE HOLDING qui ont respectivement progressé de 4,61% et 3,50% à 0,68 D et à 11,80 D.

MAGASIN GENERAL s’adjuge 2,99% à 34,34 D, tout comme pour le titre CELLCOM (2,69%, à 2,29 D

Dans le rouge, EURO-CYCLES recule de 3%, à 17,76 D, suivi par les titres ATTIJARI LEASING et ASSAD qui ont perdu respectivement 2,88% et 2,70%, à 14,45 D et à 7,19 D.

CARTHAGE CEMENT a vu son cours baisser de 2,41% à 1,21 D, tout comme UADH qui s’est échangé à 1,19 D.