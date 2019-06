“Il faut miser sur le numérique en tant que levier de développement durable, car la digitalisation constitue, aujourd’hui, la clé de voûte de toute activité économique”, a avancé, vendredi 21 juin à Tunis, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Intervenant lors de la conférence sur “le numérique, levier de l’économie durable en Afrique” organisée à l’occasion de la tenue du symposium africain de l’entrepreneuriat et du réseautage féminin (les 21 et 22 juin 2019 à Tunis), il a ajouté que tous les pays du continent africain doivent œuvrer ensemble pour générer des effets de levier bénéfiques à l’Afrique toute entière et créer des synergies entre les pays africains.

Le ministre a souligné que le développement durable est considéré comme une priorité mondiale, surtout pour les pays africains. Le tourisme durable est un bel exemple puisqu’il participe activement à attirer touristes et investisseurs non seulement en Tunisie mais dans le monde entier.

De son côté, la ministre de la Modernisation de l’administration et de l’Innovation des services publiques en Côte d’Ivoire, Raymonde Goudou Coffie, a souligné que le développement du numérique permet, aujourd’hui, aux femmes entrepreneures de faire le réseautage de leurs entreprises et d’acquérir une certaines autonomisation.

D’après la présidente du Conseil international des femmes entrepreneures (CIFE), Rachida Jebnoun, cet événement auquel ont participé environ 70 femmes africaines entrepreneures (Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal…) vise à mettre en avant les femmes africaines et leurs rôles dans le développement économique, à créer un réseau africain générateur de business et à encourager l’adhésion des femmes aux nouvelles technologies.

Une exposition du savoir-faire africain regroupant 30 exposantes, dont 8 provenant des pays africains et le reste de la Tunisie a été organisée, à cette occasion, pour présenter des articles de l’artisanat, des créations des artistes et des stylistes tunisiennes et africaines.