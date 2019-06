Les banques et les établissements financiers tunisiens viennent d’adhérer au réseau du Pacte mondial des Nations unies (Global Compact) relatif à la responsabilité sociale qui comporte 10 principes.

Cette adhésion s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) et le Réseau local Pacte mondial Tunisie.

” L’adhésion au pacte mondial permet aux banques et aux établissements financiers d’attirer plus facilement des fonds extérieurs “, a indiqué le président de l’APTBEF, Ahmed Karm, lors d’un séminaire tenu, jeudi à Tunis, sur ” La responsabilité sociétale des banques et des établissements financiers “.

La plupart des institutions financières internationales donatrices de fonds exigent l’alignement des entreprises sur les objectifs de développement durable et sur les dix principes du pacte mondial onusien.

Selon lui, l’adhésion à ce pacte ne s’oppose nullement aux objectifs de profit des établissements, au contraire, cela peut même contribuer à leur pérennité.

” Les banques et les établissements financiers sont appelés à respecter les dix principes énoncés par le pacte mondial relatifs notamment aux droits de l’Homme, aux normes du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption “, a indiqué pour sa part le président du Réseau local Pacte mondial Tunisie, Sami Marrouki.

La Tunisie a parachevé la loi sur la responsabilisé sociale en 2018. Elle a adhéré au pacte mondial onusien depuis 2005.