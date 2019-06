Trois accords de coopération et d’entente bilatéraux et multilatéraux seront paraphés, vendredi 21 juin 2019, visant une intensification de l’investissement et la participation aux Salons ainsi que pour attirer les compétences tunisiennes installées à l’étranger. C’est ce qu’annonce le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Les réunions de préparation du Tunisia Investment Forum (TIF) 2019 ont démarré jeudi 20 juin, les travaux de cet événement devant être ouverts officiellement cet après-midi en présence de responsables du gouvernement et représentants de plusieurs institutions régionales et financières.

Le ministère du Développement signera, à cette occasion, une convention avec l’Agence chinoise de promotion de l’investissement pour mettre en place un cadre institutionnel à même de consolider la coopération bilatérale, à travers l’échange d’informations relatives à l’investissement en Tunisie et en Chine, outre la facilitation de missions économiques dans les deux pays et leur encadrement.

Le département conclura, par ailleurs, un protocole de coopération avec l’Association de coopération commune entre les pays turco-arabes, avec pour objectif de renforcer les échanges en matière de données sur les activités et Salons périodiques et l’échange de visites ainsi que la coordination lors des différentes manifestations et foires qui se tiennent dans les deux pays.

Une convention de coopération tripartite sera également signée entre le ministère du Développement, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l’association “AFKAR” visant à accroître la coopération entre les parties signataires. Elle a trait aussi à l’attraction des compétences tunisiennes installées à l’étranger ainsi que l’investissement vers la Tunisie.

Pour rappel, le TIF se tient sous le signe “Investit en Tunisie, l’opportunité à venir” en présence de près de 1 200 participants dont environ 400 hommes d’affaires et représentants d’entreprises étrangères, selon des données du ministère du Développement.