Un accord de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de technologique a été conclu, mercredi 19 juin, entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, et l’ambassadeur de Chine à Tunis, Wang Wenbin, pour l’acquisition et l’installation d’un super calculateur (High Performance Computer) au Centre de Calcul El Khawarizmi.

Ce calculateur sera exploité au cours de l’année universitaire 2019-2020, a annoncé Khalbous, dans une déclaration à l’agence TAP.

Ce PC sera acquis, moyennant un don chinois de plus de 30 millions de dinars et sera utilisé, notamment, en matière de recherche scientifique appliquée dans les différentes spécialités exigeant une rapidité et une haute capacité de calcul à savoir la biotechnologie, la santé, le climat et les sciences de la mer, a-t-il précisé.

D’après Khalbous, les deux pays sont en train de préparer une deuxième version du campus chinois ” China campus “, favorisant l’accueil, en septembre prochain, d’une trentaine d’universités chinoises en Tunisie afin d’accorder de nouvelles bourses aux étudiants tunisiens.

Cette nouvelle version sera organisée à la cité des sciences de Tunis, a-t-il fait savoir. Dans le cadre de la coopération tuniso-chinoise a été tenue, récemment, la première foire culturelle chinoise en Tunisie au sein de l’université de Carthage, a rappelé Khalbous, permettant ainsi à plusieurs étudiants d’apprendre la langue chinoise.