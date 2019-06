Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a reçu, mercredi 19 juin à Tunis, Madeleine K. Albright, ancienne secrétaire d’Etat américaine et présidente de l’Institut national démocratique pour les affaires internationales (NDI).

Albright s’est réjouie de la tenue de la réunion biennale du conseil d’administration du NDI en Tunisie, du 19 au 21 juin.

“La Tunisie est un pays qui, à notre avis, est un bon exemple de la manière dont la démocratie évolue. Nous suivons l’évolution de la situation en Tunisie depuis longtemps, en observant l’évolution de la démocratie et en essayant d’apporter une assistance technique en la matière”, a-t-elle affirmé.

L’ancienne secrétaire d’Etat américaine a précisé avoir discuté avec le ministre des Affaires étrangères de la démocratie, de l’emploi et de la participation des jeunes aux élections.

De son côté, Khemaies Jhinaoui a salué le choix de la Tunisie par le NDI pour tenir sa réunion annuelle, ce qui témoigne, a-t-il souligné, “de la confiance dont jouit la Tunisie et reflète les relations d’amitié de longue date entre la Tunisie et les Etats-Unis”.

Il a ajouté que la réunion a été l’occasion d’aborder l’expérience démocratique tunisienne et les principales mesures prises par la Tunisie pour défendre la démocratie, ainsi que les relations entre les deux pays et le soutien apporté par les Etats-Unis à la Tunisie dans différents domaines.

“L’élection de la Tunisie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et les responsabilités qui en incombent dans ce cadre ont également été discutées lors de la réunion”, a-t-il ajouté.

L’entretien a également porté sur les questions régionales et internationales et les développements sur la scène internationale en général, ainsi que les questions à l’ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies lorsque la Tunisie rejoindra ledit au début de l’année prochaine.

L’institut national démocratique pour les affaires internationales (NDI) est une organisation à but non lucratif, non-partisane et non gouvernementale qui œuvre pour le renforcement et le développement des institutions démocratiques, à travers le monde, par la participation des citoyens, la transparence et la responsabilité gouvernementale.