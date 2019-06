Le Bureau de l’OMS en Tunisie, en collaboration avec le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale organise la première réunion du Forum parlementaire régional pour la santé le bien être dans la Région de la Méditerranée orientale à Tunis, du 24 au 26 juin 2019.

La réunion vise à renforcer l’engagement des parlementaires en vue d’améliorer la santé et le bien-être de manière générale et de prendre en compte les priorités stratégiques régionales en matière de santé publique en particulier.

Elle réunira une soixantaine de participants de différents horizons et d’expertises variées. Il s’agira notamment de parlementaires de la Région, de représentants d’autres institutions parlementaires, telles que l’Union interparlementaire et le Parlement arabe, d’experts mondiaux et régionaux, de représentants d’organisations partenaires et de fonctionnaires d de l’OMS des trois niveaux de l’Organisation, ainsi que de points focaux des bureaux de l’OMS pour l’Europe et le Pacifique occidental.