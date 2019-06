En marge du SITIC Africa, le mercredi 19 juin à 16h aura lieu le lancement de Keeplyna, premier réseau social spécialisé dans le domaine de la santé intégrant une gestion intelligente du dossier médical. Ce produit 100% tunisien, inédit et gratuit, est destiné au grand public dans le monde entier.

Healthcare Anywhere, qui a récemment obtenu le label Start up Act, offre ainsi une application mobile originale, disponible sur Android et téléchargeable sur Play Store et bientôt sur d’autres médias.

Chaque citoyen du monde pourra ainsi gérer lui-même son propre dossier médical et ceux de sa famille. Il disposera des informations de santé au bout des doigts, jour et nuit partout dans le monde.

Le dossier médical digital inclut tout : ordonnances, bilans de santé, analyses, rapports de radiographie, informations sur les allergies, médecins, traitements, maladies chroniques, courbes de croissance des enfants, pression artérielle, chirurgies, habitudes de vie, etc.

Le citoyen peut, à son initiative, partager ce qu’il souhaite avec des médecins ou des professionnels de la santé, que ce soit pour prendre un avis ou bien lors de la première visite chez un médecin.

L’originalité de Keeplyna réside dans le fait qu’elle possède son propre réseau social intégré offrant discussions et partages entre particuliers mais aussi avec les professionnels de la santé.

Keeplyna annonce un très haut niveau de sécurité pour protéger les données de santé. Elle est hébergée dans le premier data center tunisien certifié à la fois ISO 27001 et PCI-DSS. La liste des médecins est gérée dans le cadre d’accord officiel avec le Conseil national de l’Ordre des médecins. Cette liste sera mise à jour par la liste des dentistes et les autres professionnels de santé qui sont sous un autre conseil.

Conçue et réalisée par des ingénieurs, médecins, chercheurs universitaires tunisiens de haut niveau, Keeplyna vise un positionnement de leader sur le marché international grâce au principe innovant et à la gratuité offerte à la fois aux particuliers et aux professionnels.

Communiqué