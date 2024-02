Le ciel sera nuageux ce dimanche sur la plupart des régions de la Tunisie, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues sur les régions de l’extrême nord.

Le vent soufflera fort de secteur Ouest, surtout près des côtes, sur les hauteurs et le sud. Des tourbillons de sable locaux et relativement forts sont également prévus sur le reste des régions.

Les températures seront en baisse, avec des maximales comprises entre 16 et 21 degrés sur la plupart des régions, et entre 10 et 15 degrés au nord et sur les hauteurs.

Soyez vigilants face aux risques de pluies orageuses et de vents forts. Restez informés des dernières prévisions météorologiques et suivez les conseils des autorités locales.