Avec un bilan pluviométrique excédentaire dépassant les 80%, le mois de décembre 2023 est considéré comme le 5e mois de décembre le plus pluvieux depuis 1950, révèle l’Institut National de la Météorologie (INM) dans son dernier bulletin climatologique.

Ainsi, le bilan total du mois était de 2084,4 mm, alors que la normale pour les mêmes stations était de 1132,4 mm, ce qui représente 184,1 % de la normale du mois.

Durant ce mois, la température moyenne générale a atteint 13,8°c et elle était supérieure à la moyenne de référence (12,5°C) avec un écart de +1,3°c, ce qui le classe comme le sixième mois de décembre le plus chaud depuis 1950.

Selon l’INM, le mois de Décembre 2023 a été marqué par un temps souvent instable. Des perturbations se sont succédé, plus fréquemment qu’à l’ordinaire notamment sur les régions du Nord et le littoral Est. Ces perturbations ont généré des fortes pluies temporairement orageuses et localement intenses et qui ont été accompagnées de fortes rafales de vent.

La plupart des régions ont connu des précipitations à des quantités variables, et l’excédent pluviométrique a été localement important, notamment dans les régions Est du centre et du sud. Au Nord, le taux d’excédent a varié de 3% à Tunis Carthage à 87% à Siliana. Au centre, le pourcentage d’excédent des précipitations, était élevé, notamment au Sahel et il a varié de 27 % à Kasserine à 477 % à Monastir.

Au Sud, le pourcentage d’excédent pluviométrique était élevé sur les régions Est et il a varié de 83 % à Djerba à 176 % à Médenine et a atteint 558% à El Borma. Quant au Sud-Ouest, malgré les précipitations, le cumul mensuel a été inférieur au cumul de référence et le pourcentage de baisse a varié de 2% à Gafsa et 8% à Kébili à 82% à Tozeur.

Les pluies ont été très abondantes surtout sur les régions du Nord et le littoral Est. Les régions les plus arrosées sont Monastir avec un cumul de 236,6 mm, Mahdia 234,2 mm, Tabarka 157,6 mm et Béja 137,8 mm.

A l’échelle quotidienne, la station de Tataouine a enregistré un nouveau record de 32,8 mm le 19 décembre 2023 et à l’échelle mensuelle, la station d’E Borma a enregistré un record mensuel 32 mm.

Malgré les perturbations qui se sont succédées avec des pluies très abondantes qui donnent une impression de temps froid, les températures maximales et minimales ont dépassé les normales très souvent durant le mois de décembre. Ainsi, les températures maximales moyennes ont varié entre 12,9°C à Thala et 20,5°C à Médenine, elles étaient supérieures aux moyennes de référence dans toutes les régions.

Quant à la température maximale moyenne générale (27 stations principales), elle a atteint 18,2 °C, elle était supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (17,2 °C) avec une différence de +1 °C. Les températures minimales ont varié de 5,7 °C à Thala à 12,7 °C à Mahdia. Quant à la température minimale moyenne générale, elle a atteint 9,4°C, dépassant la moyenne de référence (7,7 ° C) avec un écart de +1 ° C.